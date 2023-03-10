У Підгаєцькій громаді під час вчорашньої масованої ракетної атаки уламками пошкодило будівлі.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. У житловому будинку пошкоджено дах, а в недіючому будинку культури вибило вікна, двері й також пошкодило дах.

Поблизу місцевого будинку культури чергували поліцейські. Місце обгородили стрічкою.

Михайло Дояк, прокинувся о 3:30. Згодом, за його словами, почув 4 вибухи. Його будинок не пошкодило, але в сусідів вибухова хвиля вибила вікна.

“О 3:45 воно як грюкнуло, і я бігом надвір. Взяв ліхтарика, я не думав, що це тут. Думав, що десь далі. А я поки добіг, то ще три вибухи було”.

Власник найбільш пошкодженого будинку говорити на камеру відмовився, знімати житло всередині – заборонив.

У сусідньому домі міняли вікна та латали дах. Галина Грабовецька розповіла, що під час вибуху в хаті нікого не було, а коли приїхали на місце – побачили на подвір’ї уламки ракет.

“Бокове вікно тільки що поміняли. Дах теж подірявлений. Але на дах там ще шифер не розподіляють. Навіть не знаю, як то ми маємо, бо хати вже не дуже такі нові, важче, але що робити”, – розповіла жінка.

Допомагала сусідам Ольга Сміх. Каже, її хату не зачепило.

“Мені просто в вікно пішла сильна хвиля вогню. Тоді за хвилину, може, до хвилини часу пішов другий сильний удар. І я до чоловіка кажу: “Вставай, може, дрони. То не подібне на таке, щоби десь здалеку. Ніби в нас десь в селі тут”.

За словами Ольги, сусіди ховалися в її підвалі. Серед них і власник найбільш пошкодженого будинку.

“Коли він прибіг до мене, каже: “У мене нема ні вікон, ні дверей, нічого”. Я думаю, він певне жартує. А він каже, такий сильний удар був, що в мене повилітали вікна, двері, все. І я кажу: “Ви сідайте коло мене всі, будемо сидіти, будемо говорити”. А чоловік одягнувся і тої сусідки чоловік, і вони пішли дивитися, що там сталося біля тої хати”.

Жителі села викликали поліцію та рятувальників. Вони обстежили місце події, працювали й представники СБУ.

При Тернопільській районній військовій адміністрації створили штаб з ліквідації наслідків. Фахівці задокументували всі пошкодження.

Нагадаємо, в Підгаєцькій громаді через падіння уламків ракети пошкоджено 5 будинків. Жертв немає. Про це під час брифінгу повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

За його словами, пошкоджені в Підгаєцькій громаді будівлі не були частиною критичної чи енергетичної інфраструктури.