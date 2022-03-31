Піротехніки знешкодили два десятки реактивних мін, які знайшли у полі на Тернопільщині

Минулої доби піротехніками ДСНС виявлено одну мінометну міну й один артилерійський снаряд та знешкоджено 21 реактивну міну часів Другої світової війни.

30 березня о 10:00 у лісосмузі поблизу сел. Козлів Козлівської територіальної громади Тернопільського району виявлено одну мінометну міну ММ – 82 мм часів Другої світової війни.

О 15:50 у лісі поблизу с. Торське Заліщицької територіальної громади Чортківського району виявлено один артилерійський снаряд АС – 72 мм часів Другої світової війни.

Цього ж дня фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління вилучено та знищено в безпечному місці двадцять одну реактивну міну РМ – 158 мм часів Другої світової війни, виявлені напередодні у полі поблизу с.Беримівці Зборівської територіальної громади Тернопільського