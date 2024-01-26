Вирішивши облаштувати собі домашнє робоче місце, ти зіштовхнешся з неочікуваними складнощам при виборі меблів в кабінет. Пропозицій на ринку так багато, що абсолютно незрозуміло, яким саме віддати перевагу. Давай розберемося, на що потрібно звертати увагу першим чином, і до чого тут ергономіка.

Чому при виборі офісних меблів слід звертати увагу на їхню ергономічність

Згадай будь-який показ мод: епатажний одяг, який демонструється на подіумі, зазвичай складно представити в якості власного вбрання. Ти навряд чи здивуєшся, дізнавшись, що є дизайнери, які створюють меблі для офісу так само. В погоні за оригінальним виглядом виробники можуть забути про «банальну» зручність.

Ось і виходить, що на шикарному кріслі, яке ти придивився в інтернеті, довго висидіти неможливо. Про яку підтримку правильного положення тіла можна говорити, якщо тобі доводиться постійно вертітися на сидінні, шукаючи позу, при якій дискомфорт хоч трохи менший? Поступово це призводить до погіршення постави та появі проблем зі спиною.

Тому перед тим, як купити офісні меблі, важливо переконатися, що вони точно відповідають стандартам ергономіки. Обрані товари мають бути зручними, враховувати твої анатомічні особливості та допомагати впорядковувати робочий простір.

Як зрозуміти, чи дійсно меблі ергономічні

В кожного з елементів офісних меблів є свої критерії ергономічності. Розглянемо найбільш розповсюджені варіанти:

В комп’ютерному кріслі повинно регулюватися положення спинки, підлокітників і підголівника. За можливості краще обрати ортопедичну модель, де передбачена додаткова підтримка попереку й спини, а сидіння автоматично підлаштовується під твою позу. Підставки для монітору, ноутбуку, телефону та навушників мають бути виготовлені з міцних матеріалів, щоб надійно утримувати девайси. Наявність пластику й алюмінію у складі виробу – поганий знак. Краще обирати моделі з натуральної древесини й стійкого металу, як ось така підставка для ноутбука https://eversolid.com.ua/collections/pidstavky-dlia-noutbukiv. Стіл має бути достатньо широким, щоб туди помістилися всі потрібні гаджети, та підходити тобі по зросту. В магазинах офісних меблів є сучасні моделі, оснащені функцією регулювання висоти стільниці. Ти зможеш працювати як сидячи, так і стоячи, що позитивно вплине на твою продуктивність. Підставка для ніг або балансувальна платформа повинні змінювати положення від тиску стопами, щоб тобі не доводилося відволікатися від роботи заради корекції кута нахилу.

Інші меблі в офіс мають відповідати тим самим критеріям: якість, комфорт і гарний дизайн, щоб тобі було приємно на них дивитися. Крім перерахованих ергономічних аксесуарів тобі також можуть стати в нагоді настільні органайзери, антиковзкі коврики, підставки для зап’ясть і кабель-канали для організації проводів.