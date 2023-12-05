Підтвердилося найстрашніше: на Тернопільщині попрощаються з бійцем, котрий вважався зниклим ще з липня

Обороняючи Україну від окупантів, на фронті загинув воїн з села Велика Лука Олег Іванович Буцій. Йому було 40 років.

Тривалий час захисника вважали безвісти зниклим. На жаль, підтвердилось найстрашніше – Олег Буцій загинув, прийнявши останній бій поблизу села Роботино Пологівського району Запорізької області. Життя солдата-гранатометника 3-го батальйону оперативного призначення обірвалося 31 липня під час ворожого обстрілу.

У Героя залишились дружина Катерина, син Олександр і донечка Ніна.

Траурний кортеж з тілом полеглого захисника України прибуде до Великої Луки 6 грудня близько 13:00 години. Мешканців просять вийти до мосту та центральної дороги, щоб віддати останню шану воїну, який у боротьбі за Україну пожертвував найдорожчим – власним життям.

Панахида відбудеться 6 грудня о 19:00 годині, похорон – 7 грудня о 12:00 годині.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Разом з вами розділяємо страшний біль втрати і скорботи…

Вічна памʼять і шана Герою!”, – ідеться у зверненні на сторінці Великоберезовицької селищної ради.