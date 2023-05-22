На папері одне, а в реальності — зовсім інше. У центрі Тернополя підприємці розпочали встановлювати літній майданчик, вигляд якого не відповідає проєкту за розміром та місцем розташування.

Мешканці будинку на вул. Сагайдачного звернулись до муніципальної інспекції. Під їхніми вікнами зводять терасу від закладу харчування. Вони обурені. До закладу прибули представники муніципальної інспекції та поліція, аби розібратись в точності розташування споруди, повідомляють Т1 Новини.

«Попередньо вивчивши документи і огляд місце події, визначили, що майданчик встановлений не такий який має бути. Тут мають бути легенькі столики і крісла, жодних конструкцій комісія не погоджувала. І це є самовільне самоуправство власників закладу», — відзначив начальник управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради Ігор Максимів.

Отже, це порушення. Відповідно склали адмінпротокол за статтею 152. Крім того, власників самовільно встановленого літника зобов’язали добровільно знести майданчик. Якщо ж це правило проігнорують — муніципали змушені будуть організувати примусовий демонтаж.

«Погоджена територія не ця. Оскільки тут не зможуть поїхати рятувальники, майданчик має бути впритул до фасаду будинку 5 на 10 метрів, легенький. Аби за потреби його могли скласти і дати доступ для служб», — пояснив Ігор Максимів.

Питаємо у найманих працівників. Ті кажуть, роблять все згідно креслення, які надали власники закладу і монтують майданчик там, де їм сказали.

Тим часом до закладу приїхали довірені особи підприємців. Вони пропонують зайти в середину та роздивитись документи. Представниця власника показує усю документацію та затверджений проєкт зведення споруди.

Під час розмови з’ясували, що власники закладу справді не дотримались розміру та вигляду літника, який затвердив архітектор.

Втім представниця власника закладу харчування Вікторія Гаспарян запевняє, будувати майданчик там де затвердив архітектор не можуть, бо це прибудинкова територія і там – вхід в будинок. А влаштовувати літник біля фасаду свого закладу харчування – не хочуть. Більше — у сюжеті телеканалу Т1.