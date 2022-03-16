Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» прийняла Верховна Рада 15 березня.

Відповідно до нього, запроваджується єдиний податок 2% замість ПДВ та податку на прибуток майже для всього бізнесу, є послаблення у питанні Єдиного соціального внеску, скасувано частину податкових вимог тощо.

– ПДВ і податок на прибуток відміняються, буде тільки 2% від загально обороту підприємства, – прокоментував голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш. – Підприємці-фізичні особи, платники першої і другої категорії, можуть не сплачувати Єдиний соціальний внесок при можливості. Але це не значить, що ніхто не повинен його платити. ЄСВ – це майбутня пенсія ваших працівників. Уряд робить всі можливі кроки для того, щоб економіка зараз хоча б в Західній Україні стабілізувалася і почала працювати. Навантаження податкової системи зводяться до мінімуму, є можливість запускати підприємства, робити великі обороти, виготовляти локальний продукт і менше залежати від імпорту.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму відео-зверненні 15 березня уточнив, що фізичні особи-підприємці 1-ї та 2-ї груп сплачуватимуть єдиний податок на добровільній основі. А Єдиний сціальний внесок вони не сплачуватимуть, якщо не отримують доходу. Також ФОП не будуть платити ЄСВ за своїх мобілізованих співробітників. Це зробить держава. До завершення воєнного стану не будуть застосовуватись санкції за порушення закону про касові апарати.