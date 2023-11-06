Три тонни висушеного та подрібненого тютюну, обладнання для його сушки, станки для виготовлення цигарок, 95 000 цигаркових гільз та 5000 готових сигарет – усе це під час обшуків виявили поліцейські Тернопільщини. Загальна вартість вилученої продукції та обладнання становить понад 1500000 гривень.

Працівники карного розшуку спільно зі слідчими Тернопільщини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури ще у травні почали документувати діяльність злочинної групи, причетної до нелегального тютюнового бізнесу.

Організували протизаконні заробітки в промислових масштабах двоє братів – уродженців Коломийського району. Допомагали їм п’ятеро осіб з Тернопільської та Чернівецької областей.

Один з братів розробив бізнес-план, керував підлеглими та грошовими надходженнями. Інший – займався питаннями зберігання, фасування готової продукції, доставлянням її до замовників та продажем підакцизних товарів.

У ході досудового розслідування стало відомо, що реалізовували незаконну продукцію вони на території всієї України, а замовлення приймали через соціальні мережі.

Зібравши достатньо доказів, слідчі та розшуківці Тернопільщини спільно із бійцями спецпідрозділу КОРД та РПОП провели одночасно 21 обшук на території чотирьох областей. Саме там у “бізнесменів” були склади та цехи з виготовлення сигарет.

Вирішується питання про оголошення підозри усім учасникам злочинної групи відповідно до статті 204 та 199 ККУ – незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та тютюну, а також виготовлення, зберігання та збут указаних товарів з використанням незаконно виготовлених, одержаних та підроблених марок акцизного податку.