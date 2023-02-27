Під жалібні звуки пісні “Пливе кача”: на Тернопільщині прощаються із загиблим Героєм. ФОТО

Загиблого Героя – 44-річного шумчанина Сергія Бутенка жителі громади вчора зустріли живим коридором під пронизливі звуки сирени машин. Військові занесли тіло полеглого солдата на площу під жалобний гімн «Пливе кача».

Сотні людей прийшли, щоб віддати шану відважному військовому, який з перших днів повномасштабної війни став на захист України. Наш земляк загинув 21 лютого поблизу с. Берестове Донецької області внаслідок мінометного обстрілу, повідомляють у Шумській територіальній громаді.

На площі Героїв Майдану священники відправили панахиду за полеглим. Жителі громади попрощалися із Сергієм зі сльозами на очах, не стримуючи емоцій.

Міський голова Вадим Боярський від імені жителів громади висловив співчуття сім’ї та близьким загиблого з приводу надзвичайно важкої втрати. Ім’я кожного Героя буде вписане в історію нашої громади та України, зазначив він.

Чин поховання та віддання військових почестей відбудеться у понеділок, 27 лютого, об 11 годині у м. Шумськ.

27 лютого 2023 року в Шумській громаді оголошено днем жалоби.