Під обстріл окупантів потрапив потяг, який курсує через Тернопіль

Перед залізничною станцією Коростень Житомирської області під обстріл потрапив поїзд «Київ – Рахів», повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Перед станцією Коростень відбувся обстріл, через що поїзд 95 Київ – Рахів затримається на 3 години. Поїзд тримався на безпечній відстані, потерпілих або пошкоджень рухомого складу немає», – йдеться в повідомленні.

УЗ вказує, що наступні поїзди далекого сполучення сьогодні прямуватимуть обхідним шляхом.

Раніше сьогодні «Укрзалізниця» також повідомила, що на додаток до рейсових поїздів запланувала на 6 березня евакуаційні поїзди далекого сполучення або Інтерсіті+ з Краматорська, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рога.