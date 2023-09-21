Під час масованої ракетної атаки в сусідніх з Тернопільщиною областях пролунали вибухи

Російські загарбники завдали по Україні чергового масованого ракетного удару.

Вночі, 21 вересня, Росія запустила по України три групи крилатих ракет, а також атакувала Харків ракетами С-300. Про це інформують Повітряні сили.

Повідомляється, що три групи ракет зайшли у повітряний простір України через Сумську та Харківську області.

Вибухи у Києві

У Києві внаслідок вибухів в Голосіївському районі частково зникло світло, повідомляє ТСН.

“У Шевченківському районі уламки ракети пошкодили газову трубу. Пожежі немає. Газова служба на місці. У Дарницькому районі є руйнування нежитлових будівель. Наразі інформації про постраждалих немає”, – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Пізніше Кличко заявив, що у Дарницькому районі медики госпіталізували 18-ти річну дівчину та 9-ти річну дитину (дівчинку). З будинку поруч з інфраструктурним обʼєктом, куди впали уламки.

“За уточненими даними медиків, у Дарницькому районі постраждали 7 людей. Троє з них у лікарнях міста. Четверо отримали допомогу на місці”, – повідомив Кличко.

Також постраждав заклад профтехосвіти. Учні були в укритті, серед них постраждалих немає.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що внаслідок збиття ворожих ракет, сталося падіння уламків в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах.

В Шевченківському районі є пошкодження газової труби, попередньо без загоряння.

В Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі. Є загорання, працюють екстрені служби.

Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.

Наслідки ракетного обстрілу Черкас

У Черкасах в результаті ракетної атаки постраждали пʼятеро осіб, одна людина лишається під завалами. Унаслідок роботи ППО — падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури. Триває рятувальна операція.

Удар по Харкову

У Харкові було щонайменше шість “прильотів” під час російської ракетної атаки.

“Окупанти завдали 6 ударів по місту Харків, зокрема у Слобідському районі. Є пошкодження цивільної інфраструктури, інформація щодо постраждалих перевіряється”, – розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терєхов повідомив, що за попередньою інформацією всі вибухи пролунали у Слобідському районі міста.

“Щодо можливих постраждалих та руйнувань — йде збір інформації”, – заявив Терехов.

Ракети на заході країни

Також вибухи чули на Хмельниччині, Івано-Франківщині та Рівненщині.

Про роботу ППО повідомили у Хмельницькій ОВА.

Повідомляється що внаслідок вибухів у частині Рівного зникло світло. Мешканці Рівного повідомили, що електропостачання у місті відновили о 7:00.

Також повідомляється про зникнення світла у Вараші, що в Рівненські області.