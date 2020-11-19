Під час карантину на Тернопільщині значно побільшало безробітних.

Як повідомили в обласному центрі зайнятості, протягом десяти місяців такий статус отримали понад 26 тисяч людей, це на 19% більше, ніж минулого року.

Вакансій у карантинний період поменшало. Станом на початок листопада було лише 948 вільних робочих місць, – розповідає заступниця директора обласного центру зайнятості Олександра Островська. Це утричі менше, ніж торік.

«Найбільшу потребу роботодавці мали в операторах котельні, машиністах (кочегарах) котельної, поліцейських патрульної поліції, водіях, продавцях, швачках, водіях тролейбуса, менеджерах, медсестрах, лікарях. Станом на 1 листопада 2020 року на обліку в обласній службі зайнятості перебувало 9873 безробітних, що на 37,6% більше, ніж на 1 листопада 2019 року. Серед них половина – проживають у сільській місцевості, 60% – жінки, більше третини – молодь віком до 35 років, кожен четвертий – має додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 56,3% з вищою освітою».

Отже, більшість безробітних на Тернопільщині – це молодь з вищою освітою. Їм, зазвичай, пропонують перенавчання або вакансії не за спеціальністю. Відтак на ринку праці області – значний дисбаланс між попитом і пропозицією.