Небесний стрій українського воїнства поповнив ще один наш земляк – житель селища Мельниця-Подільська Дмитро Бабій. Захиснику було 34 роки.

Свій останній бій за волю і незалежність України Дмитро прийняв 2 лютого біля н. п. Богданівна Бахмутського району Донецької області.

Про важку втрату повідомили у Чортківській військовій адміністрації.

“Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Віримо, що ця жертовність в імʼя України не була марною. І обов’язково прийде той час, коли ворог відповість за все сповна!

Не пробачимо окупантам жодної втрати!

Вічна памʼять і слава Герою!”, – ідеться у зверненні РДА.