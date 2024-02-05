Небесний стрій українського воїнства поповнив ще один наш земляк – житель селища Мельниця-Подільська Дмитро Бабій. Захиснику було 34 роки.
Свій останній бій за волю і незалежність України Дмитро прийняв 2 лютого біля н. п. Богданівна Бахмутського району Донецької області.
Про важку втрату повідомили у Чортківській військовій адміністрації.
“Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Віримо, що ця жертовність в імʼя України не була марною. І обов’язково прийде той час, коли ворог відповість за все сповна!
Не пробачимо окупантам жодної втрати!
Вічна памʼять і слава Герою!”, – ідеться у зверненні РДА.