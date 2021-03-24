Голова ради обласного об’єднання «Тернопільська обласна рада сільськогосподарських підприємств», голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром», Герой України, депутат Тернопільської облради Петро Гадз очолив Наглядову раду Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського.

Для Петра Івановича це – друга каденція на посаді голови Наглядової ради ТНМУ.

Ректор Тернопільського національного медичного університету, професор Михайло Корда каже, попередні п’ять років Петро Гадз зарекомендував себе як вправний очільник ради.

– Петро Іванович вже одну п’ятирічну каденцію у нас відпрацював дуже добре. Він вміло організовував роботу й дбав про розвиток університету. Наголошу, що голову Наглядової ради обирає не університет, це – не моя рекомендація, а незалежне рішення усіх членів ради. Вони – самодостатні люди, успішні академіки, головні лікарі, начальники департаментів Кабінету Міністрів України. Впевнений, що в такому складі Наглядова Рада ТНМУ та наш колектив допоможуть університету досягати нових висот упродовж наступних п’яти років, – зазначив Михайло Корда.

Новообраний голова Наглядової ради медуніверситету Петро Гадз наголосив на тому, що ТНМУ зміцнює міжнародний імідж України.

– Дякую членам Наглядової ради за висловлену довіру. Для мене честь бути долученим до діяльності ТНМУ. Сьогодні це – один з кращих навчальних закладів не лише в Україні, а й за її межами. Найкраще підтвердження цього звання – велика кількість українських й іноземних студентів, які приїхали до Тернополя задля того, щоб здобути якісну медичну освіту. Всі ми чудово розуміємо, що професія лікаря є однією з найважливіших та найзатребуваніших у цей непростий час. Як голова Наглядової ради університету можу з впевненістю сказати, що ми наполегливо працюватимемо для того, аби наші майбутні медики та усі, хто вирішив присвятити життя порятунку людей, мали все більше можливостей для розвитку й самореалізації у стінах ТНМУ, – підкреслив Петро Гадз.

До складу Наглядової ради Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського, окрім Петра Гадза, також увійшли:

Цимбалюк Віталій Іванович – президент Національної академії медичних наук України;

Лазоришинець Василь Васильович – директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова;

Надал Сергій Віталійович – міський голова Тернополя;

Шкробот Володимир Васильович – генеральний директор Комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня»;

Овчарук Віктор Вікторович – генеральний директор Комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» Тернопільської обласної ради;

Коблош Віталій Володимирович – директор Департаменту гуманітарної та соціальної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України;

Барг Войцех – завідувач кафедри і клініки внутрішніх хвороб, пульмонології та алергології Вроцлавського медичного університету імені Пястув Шльонських (Польща);

Іванишин Володимир Васильович – ректор Подільського державного аграрно-технічного університету.

Наглядова рада є органом громадського контролю, який спрямовує зусилля на створення умов для розв’язання перспективних завдань розвитку університету, залучення фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності та здійснення контролю за їх використанням, налагодження співробітництва з іншими вищими навчальними закладами.