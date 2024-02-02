Тернопільська школа №11 тепер має духовного наставника. Ним став отець Роман Підгайний. Священнослужитель співпрацює з дітьми та підлітками вже понад 2 роки. Спілкуються на парафії храму Святого Духа у Тернополі. Каже, саме молодь і надихнула його обрати шлях капеланства.

Перший шкільний капелан. На Тернопільщині таку посаду займає лише один священник — це о. Роман Підгайний. Священнослужитель став наставником учнів 11 школи. На виховних годинах священник долучається до формування найменших українців, їхніх християнських та патріотичних цінностей, розповідають Т1 Новини.

“Особисто свою місію бачу в праці з дітьми. Господь дарує певні дари та можливості щодо праці й спілкування з молоддю. І я стараюсь ті таланти розвивати, щоби супроводжувати дітей до їхньої мети, яку вони собі самі ставлять“, — зізнається сотрудник храму Святого Духа отець Роман.

Священик пояснює: щоб стати шкільним капеланом необхідне передусім бажання працювати з дітьми, відчувати до них любов, прагнути підтримати й допомогти. Також слід пройти певні вишколи для капеланів і щоб правлячий архиєпископ дав направлення до школи і пройти те відповідне навчання.

Відповідно, завершивши таке навчання і підписавши договір з навчальним закладом, у січні отець Роман став першим шкільним капеланом Тернопілля. А учні 11 школи — його підопічними.

Шкільний капелан має формувати не лише релігійні погляди у дітей, перш за все — дбати про духовність, переконує наставник. Щоб діти виховувались у любові та повазі один до одного.

Адже перш за все, о.Роман Підгайний вважає себе другом для школярів. Він вислуховує, спілкується з дітьми на теми, які вони пропонують самі, разом вивчають молитви та пісні. А також отець завжди пояснює важливі речі, які стосуються самої релігії.

Учні радо пізнають Бога завдяки поясненням шкільного капелана. Зізнаються, разом вивчають духовність в легкій та зрозумілій для них формі. Думки дітей та як проходять їхні зустрічі з капеланом — у сюжеті.