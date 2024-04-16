27 квітня у тернопільському парку Сопільче для любителів активного відпочинку та екологічних ініціатив відбудеться перший символічний ековелопробіг. Початок об 11:00 год, старт та фініш біля флагштока.

Окрім велопробігу, на учасників чекають:

еколокація: долучайтесь до збору пластикових кришечок та алюмінієвих баночок – разом ми робимо планету чистішою;

майстер-клас з розпису патріотичних пряників: долучайтеся до творчого процесу та створюйте солодкі шедеври.

Для участі необхідно попередньо зареєструватись за qr-cod або за посиланням.

Обов’язково є наявність справного велосипеда та шолома.

Організатори заходу: Тернопільська міська рада, Управління розвитку спорту та фізичної культури ТМР, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення, Карітас Тернопіль.