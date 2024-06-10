Тернопільський став міліє. Що кажуть фахівці?

Фахівці Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області провели комплекс досліджень, що дозволило точно заміряти глибини водосховища. Виявлено тенденцію до пониження рівня води в Тернопільському водосховищі на 15-20 сантиметрів.

Про це повідомляють в офісі водних ресурсів.

Там зазначають, що у 2014 році на замовлення Тернопільської міської ради було виготовлено технічний паспорт Тернопільського водосховища. Відповідно до цього документу, площа становила 311,1190 га; об’єм – 10173,5913 м3; максимальна глибина – 10,8 м, середня глибина – 3,27 м; довжина – 4455 м; ґрунти ложа – середні суглинки; вид регулювання стоку – сезонне.

Окрім того, постійно проводяться визначення фізико-хімічних та хімічних показників якості води.

Нещодавно фахівці офісу виявили тенденцію до пониження рівня води в Тернопільському водосховищі на 15-20 сантиметрів. У зв’язку з тим, що водосховище належить до категорії руслових, відбувається постійне накопичення даних і замулення водосховища.

Виміряні показники будуть передані представникам місцевого самоврядування для контролю та вирішення проблеми.

“Це важливий крок для запобігання подальшому зниженню рівня води та захисту наших водних ресурсів”, – зазначають в офісі водних ресурсів.