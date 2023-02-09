Перша на Тернопільщині парафія Православної церкви України, яка перейшла на новоюліанський календар – у Лосятині Почаївської громади. Відтепер релігійні громади можуть приймати таке рішення самостійно.

Про це Суспільному розповів Митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор.

За його словами, рішення про перехід на новоюліанський календар Православної церкви України обговорюватимуть у травні під час Архієрейського собору.

Церква архистратига Михаїла у селі Лосятин Почаївської громади – перша на Тернопільщині перейшла на новоюліанський календар. Про це каже настоятель храму Василь Хоміцький. За його словами, прийняли таке рішення у жовтні минулого року.

“На початку листопада були скликані парафіяльні збори, на яких всі ці питання були обговорені, протокольно завірені. І було написано звернення до Священного Синоду, до Блаженнішого Владики Епіфанія про те, що парафія села Лосятин має бажання перейти на новоюліанський календар”, – говорить настоятель церкви святого архистратига Михаїла Василь Хоміцький.

Синод схвалив перехід парафії 6 лютого. Про це розповів отець Василь. Парафіяни готові до того, що нерухомі свята, такі, як Різдво Христове, Богоявлення та Успіння Богородиці, святкуватимуть за новим календарем.

“Сьогодні календарна реформа в Україні – це процес дерусифікації. Наша парафія перейшла на новоюліанський календар. І ми вважаємо, що церква повинна здійснювати поступ, повинна йти в ногу з часом”, – каже парафіянка Надія Федорук.

“Найперше, що треба сказати, що впорядкується календар. Тобто, якщо є перше лютого, то є перше лютого, а не 1 і 13 чи 14, тобто цієї блуканини вже не буде“, – говорить Василь Хоміцький.

Православна церква України перехід на новоюліанський календар розгляне у травні на Архієрейському соборі. Про це розповів Митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор. За його словами, перехід повинен відбуватися поступово і добровільно, але деякий час можуть співіснувати два календарі.

“Відбуваються збори. Якщо переважна більшість парафіян ухвалює рішення перейти на новоюліанський – вони переходять, а якщо більшість вирішує залишитися на юліанському календарі, то вони залишаються. Звичайно, про своє рішення вони повинні повідомити єпархіального архієрея, щоб було розуміння, що відбувається”.

Перехід на новий календар не стосуватиметься Великодніх свят.