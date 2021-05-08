Вчора достроково припинено повноваження секретаря Бережанської міської ради Ірини Мигович, першого заступника міського голови Марії Лук’янової та заступника міського голови Степана Кухарука.

Як повідомили в міськраді Бережан, відповідне рішення було прийнято на сесії міської ради, засідання якої почалося о 14 год.

Ірина Мигович (партія Слуга народу) пішла з посади, написавши заяву за власним бажанням. До приходу в мерію вона була заступницею голови Бережанської РДА, пише Терміново.

Місцеві політичні телеграм-канали вже тривалий час повідомляють про намір «групи заколотників» відправити у відставку новобраного міського голову Ростислава Бортника. Вчора депутати-опозиціонери показово звільнили заступників.

Можна прогнозувати, що це ще не кінець “хрестового походу”. Особливо, якщо “переворот” таки організований з метою перерозподілу бізнес впливів у місті.

Як ми повідомляли, редактор видання “Береж.Інфо”, яке зокрема виствітлює події місцевого політикуму, звернувся до поліції. Чоловік заявляє, що депутат облради, ексзаступник голови ТОДА Олег Валов погрожував йому його “обнулити”. Редактор сприймає це як погрозу вбивством. Сам депутат стверджує, що про фізичну розправу не йшлося.