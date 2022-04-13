Понад 18,5 тисяч переселенців вже офіційно зареєструвалися у Тернополі. Їм допомагають знайти тимчасове житло, а також роботу.

Про це розповів міський голова Сергій Надал під час брифінгу Ради оборони Тернопільщини 12 квітня.

– Серед тих, хто до нас приїхав і проживає у Тернополі є вже працевлаштовані і є люди, які хочуть знайти роботу, каже мер міста. – У більшості переселенців немає на руках трудової книжки і вони думають, що це перешкодить працевлаштуванню. Багато хто не може офіційно працевлаштуватися через Центр зайнятості оскільки не мають трудової книжки. Але вони можуть укласти цивільно-правовий трудовий договір між роботодавцем і працівником і на підставі цього працювати. Ми вже маємо приклади таких угод. Всім переміщеним особам ми пропонуємо заповнити анкету, де вказується їхня професія, освіта, ким працювали і ким хотіли б працювати у Тернополі. Маємо базу понад 3,5 тисячі людей різних професій. Частину з них, наприклад психологів і швей ми вже працевлаштували на наші підприємства. Люди, які таку анкету не заповнили можуть заповнити її в управлінні економіки міськради, що на вулиці Коперника, 1 і ми допоможемо знайти роботу. Суб’єкти господарювання, які потребують працівників, також можуть звернутися в управління економіки, дати перелік спеціальностей, які потрібні і, можливо, ми зможемо порекомендувати працівників з числа тих, хто до нас приїхав. Це допоможе їм адаптуватися і заробляти на життя.