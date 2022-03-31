Переселенці, які орендують у Тернопільській громаді житло можуть подати документи на отримання житлової субсидії. Таким правом вже скористалися близько ста сімей, які оселилися у нашій громаді.

Про це повідомив начальник управління соціальної політики міськради Володимир Сулима.

– Житлові субсидії на даний час отримують 14 364 домогосподарства Тернопільської громади, – розповів Володимир Сулима. – Це приблизно на 2 тисячі менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Внутрішньо переміщені особи також мають право на отримання субсидії при умові якщо вони винаймають житло. Відповідно, вони нам подають документи ми їх розглядаємо і також призначаємо субсидію. Порядок подання документів не змінився, залишився такий же. Зараз він максимально обмежений: це заява і декларація про доходи. Субсидія на опалювальний і неопалювальний період, як і раніше, перераховується в автоматичному режимі. Зараз вже до ста сімей із числа внутрішньо переміщених осіб отримують житлові субсидії.

Для того, щоб переселенцям отримати субсидію на житлово-комунальні послуги необхідно звернутися в управління соціального захисту, що на вулиці Лисенка ,8. Там заповнити заяву і декларацію про доходи. Всю іншу необхідну інформацію працівники управління отримають самостійно.