Переселенка з Харкова передає частину своєї зарплати на волонтерство. ВІДЕО

Ірина з дочкою втекли від війни на Тернопільщину. Харків’яни знайшли тимчасовий прихисток у селі Базар. Жінка продовжує працювати дистанційно, а частину зарплатні віддає на волонтерство.

Своєю історією вона поділилася з журналістами ІНТБ.

Отож Ірина та її донька родом із Харкова. На Тернопільщину переїхали в березні. Зараз мешкають у селі Базар, де для них знайшли домівку. Думали, поживуть у селі тиждень-другий, але затрималися на довше.

Жінка каже, дорога сюди була важкою. Довелося буквально тікати від снарядів. На Тернопільщині Ірина продовжує працювати. Дистанційно займається бухгалтерською справою. Паралельно допомагає волонтерам. Як прийняли сім’ю у Базарі — у сюжеті.