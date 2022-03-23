У Тернополі обписали пам’ятник Пушкіну.

Містянин Дмитро Федорчак, який і зважився на цей крок, розповів на своїй сторінці у “Фейсбук” мотиви вчинку. Також він звернувся до міської влади з проханням якнайшвидше демонтувати пам’ятник, пише Тернопільська липа.

“Чому я проти пам’ятника Пушкіна?

Тому що це росіянин, який має відношення до російської культури, а не української. В нас російсько-українська війна. Росіяни вбивають дітей, а ми терпимо “основоположника російської мови”. А Котляревський тоді чому не стоїть в центрі? Чи російська стала важливіше української? Я не бачу заслуг, щоб йому стояти в центрі файного міста. Чому не хтось інший?

Чому не герої чи визначні постаті сучасності? Хіба в нас мало чоловіків і жінок, які заслужили, щоб їх вшанували таким чином? Чому не хтось обʼєднуючий?

Чому не переплавити Пушкіна на когось більш гідного? Якщо не вийде переплавити, то продати в будь-якому виді, і кошти потратити на те, що зараз так необхідне (списки у волонтерів є)”, – зазначив чоловік.