Переможець тендеру міської ради досі не надав жодного з 1500 дронів для військових

Постачальник, котрий переміг у тендері міської ради, досі не надав обіцяних FPV-дронів для військових.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Договір про постачання дронів був укладений 4 грудня. Відповідно до нього, переможець зобов’язувався надати 1500 безпілотників, проте досі Тернопіль не отримав жодного з них. Відтак, міська рада звернулася за роз’ясненнями до продавця. Відповіді наразі немає.

“Досі чекаємо на дрони від постачальника, який переміг у тендері на закупівлю квадрокоптерів FPV–типу у кількості 1500 штук. Тернопільська міська рада 4 грудня 2023 року уклала договір з переможцем конкурсу на квадрокоптери, однак досі не було жодної поставки саме з цього тендеру”, – повідомив Сергій Надал.

Міський голова зауважив, що якщо дронів не нададуть, договір буде розірвано. Відтак, міська рада оголосить новий тендер.

“Хочу наголосити, що Тернопільська міська рада жодних коштів за цим договором не оплачувала, оскільки дрони не були поставлені”, – зазначив очільник Тернополя.

З деталями закупівель можна ознайомитися за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-14-015140-a.