20 лютого Тернопільщина разом з усією Україною вшанувала тих, хто шість років тому з ризиком для власного життя відстоював право українців жити в незалежній проєвропейській державі.

Традиційно захід провели біля Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні. До молитви долучились родини Героїв, представники влади, громадськість та духовенство.

– Ці дні лютого носять символічний характер самовідданості та героїзму українських патріотів та підступу, жорстокості й неймовірної захланності на чужі землі агресора та його прихвоснів. Адже шість років тому поклали своє життя лицарі Небесної Сотні, п’ять років тому – Дебальцевські події з великою кількістю загиблих, а кілька днів тому – знову підступний напад сепаратистів на наші позиції на Луганщині, загинув юнак, є поранені. На жаль, російська агресія триває й приносить все нові та нові жертви.20 лютого в Україні є днем скорботи, пам’яті, днем задуми над тим, заради чого боролися і що відстоювали ті хлопці та дівчата на Майдані Незалежності у Києві, чого прагли і за що поклали своє життя у боротьбі з ворогом наші військові. Вони – наше сумління.Ми повинні добре усвідомити той гіркий урок боротьби. Перед світлою пам’яттю Героїв Небесної Сотні маємо робити усе, щоб не допустити більше ніколи подібного, продумувати кожен крок, зважити свій вибір, щоб зберегти Україну, зробити її міцною, демократичною та процвітаючою. От тоді ми і поборемо ворога, – зазначив голова обласної ради Віктор Овчарук.