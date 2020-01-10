У селі Худиківці Борщівського району мешканці змайстрували ектремальну переправу через Дністер.

Екстремали дістаються з одного берега ріки на інший з допомогою візка, який їде натягнутим тросом.

Відео, на якому зафіксована переправа у дії, опублікували в Ютубі.

“Зимою, коли через річку немає ні переїзду, ні переходу, а по поверхні річки починають плавати окриги, а на іншу сторону річки переїхати край, деякі екстремали придумали дещо дивний спосіб переправи…. На залізному тросі, вчепили зроблений своїми руками, імпровізований транспортний засіб, який представляє собою : зварений з арматури залізний візок, посередині з лавочкою, а рухається він за допомогою ролика”, – пише автор відео.