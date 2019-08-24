З нагоди відзначення 28-ої річниці Дня Незалежності, 24 серпня на ставі розпочнеться Чемпіонат світу з водно-моторного спорту, на який прибудуть 34 команди з 14 країн, зокрема зі Швеції, Фінляндії, Естонії, Литви, Польщі, Німеччини, Австрії, Італії, США та ін.
О 17.00 год. на вул. Гетьмана Сагайдачного відбудеться виступ дитячого вуличного театру з м. Хмельницького.
О 18.00 год. на сцені на Набережній ставу будуть виступати гурти Perfect вoys band, Володимир Трача, Лайф – шоу та гурт BEZ ОБМЕЖЕНЬ.
Завершиться святкування Дня міста молодіжною вечіркою «Open air» за участю кращих діджеїв України. Початок о 21:00 год. на острівці «Чайка».
Заходи до Дня Незалежності 2019
24 серпня 2019 р.
|№ п/п
|Назва заходу
|Час проведення
|Місце проведення
|1.
|«Дзвони, що об’єднують країну». Панахида та покладання квітів до могил воїнів АТО
|09.30 год.
|Микулинецьке кладовище
|2.
|Презентації міст та підписання Угоди між м. Тернополем та м. Вільянді
|10.30 год.
|Український дім
|3
|«Пікнік у Тернополі». Гастрономічний фестиваль
|Протягом дня
|Парк ім. Т.Шевченка
|4.
|Світовий чемпіонат з водномоторного спорту
|Протягом дня
|Тернопільський став
|5.
|Відкритий міжнародний тенісний турнір, присвячений дню міста Тернополя
|Протягом дня
|Парк «Топільче» (корти «Central Park»
|6.
|Відкриття виставки фото та художніх робіт пленеру ТТГ «Поступ»
|12.00год.
|Український дім
|7.
|Кубок України з універсального бою
|13.00 год.
|Парк ім. Т. Шевченка. Літня естрада
|8.
|Показові спортивні виступи клубів та секцій м. Тернополя
|12.00 год.
|Театральний майдан
|9.
|Мистецький батл серед мистецьких закладів міста (музична школа №1 ім. В. Барвінського )
|14.00 год.
|Вул. Гетьмана Сагайдачного
|10.
|Виступ вуличного театру м. Хмельницького
|17.00 год.
|Вул. Гетьмана Сагайдачного
|11
|Святковий концерт до 28-ї річниці Незалежності України: «Perfect вoys», Володимир Трач, «Лайф – шоу» та гурт «Без обмежень»
|18.00 год.
|Набережна Тернопільського ставу
|12.
|Молодіжна вечірка «Open air» за участю кращих діджеїв України
|21.00 год.
|Парк ім. Т. Шевченка(о.Чайка)