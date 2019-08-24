З нагоди відзначення 28-ої річниці Дня Незалежності, 24 серпня на ставі розпочнеться Чемпіонат світу з водно-моторного спорту, на який прибудуть 34 команди з 14 країн, зокрема зі Швеції, Фінляндії, Естонії, Литви, Польщі, Німеччини, Австрії, Італії, США та ін.

О 17.00 год. на вул. Гетьмана Сагайдачного відбудеться виступ дитячого  вуличного театру з м. Хмельницького.

О 18.00 год. на сцені на Набережній ставу будуть виступати гурти Perfect вoys band, Володимир Трача, Лайф – шоу та гурт BEZ ОБМЕЖЕНЬ.

Завершиться святкування Дня міста молодіжною вечіркою «Open air» за участю кращих діджеїв України. Початок о 21:00 год. на острівці «Чайка».

Заходи до Дня Незалежності 2019

24 серпня 2019 р.

№ п/пНазва заходуЧас проведенняМісце проведення
 1.«Дзвони, що об’єднують країну». Панахида та покладання квітів до могил воїнів АТО09.30 год.Микулинецьке кладовище
 2.Презентації міст та підписання Угоди між м. Тернополем та м. Вільянді10.30 год.Український дім
3«Пікнік у Тернополі». Гастрономічний фестивальПротягом дняПарк ім. Т.Шевченка
4.Світовий чемпіонат з водномоторного спортуПротягом дняТернопільський став
 5.Відкритий міжнародний тенісний турнір, присвячений дню міста ТернополяПротягом дняПарк «Топільче» (корти  «Central Park»
6.Відкриття виставки фото та художніх робіт пленеру ТТГ «Поступ»12.00год.Український дім
7.Кубок України з універсального бою13.00 год.Парк ім. Т. Шевченка. Літня естрада
8.Показові спортивні виступи клубів та секцій м. Тернополя12.00 год.Театральний майдан
9.Мистецький батл серед мистецьких закладів міста (музична школа №1 ім. В. Барвінського )14.00 год.Вул. Гетьмана Сагайдачного
10.Виступ вуличного театру м. Хмельницького17.00 год.Вул. Гетьмана Сагайдачного
11Святковий концерт до 28-ї річниці Незалежності України: «Perfect вoys», Володимир Трач, «Лайф – шоу» та гурт «Без обмежень» 18.00 год.Набережна Тернопільського ставу
12.Молодіжна вечірка «Open air» за участю кращих діджеїв України21.00 год.Парк ім. Т. Шевченка(о.Чайка)