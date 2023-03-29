Відійшла у вічність викладачка ЗУНУ, кандидатка економічних наук, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Олександра Богданівна Марцінковська.

Сумну звістку повідомили на сторінці навчального закладу.

Олександра Марцінковська народилася 2 жовтня 1970 року у Тернополі. У 1994 році вступила до аспірантури тодішньої академії народного господарства, після закінчення якої, 29 вересня 1998 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю “Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка”. З 1998 року Олександра Богданівна працювала у стінах університету, обіймала посаду викладача, старшого викладача, доцента кафедри. З вересня 2019 року працювала на кафедрі менеджменту, публічного управління та персоналу. Науково-педагогічний стаж Олександри Богданівни – понад 25 років.

“Глибоко сумуємо та висловлюємо щирі співчуття сину Олегу та його сім’ї, родині і близьким померлої. Поділяємо гіркоту втрати усіх, хто знав, любив і поважав Олександру Богданівну.

Вічна і світла пам’ять …

Хай спочиває з миром!”, – зазначають на сторінці ЗУНУ.