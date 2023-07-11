Величезна ціна перемоги… Вчора на Тернопільщині зустріли тіло ще одного Героя – мешканця села Яцківці Олега Прокоповича. Захисник повернувся додому на щиті…

Олег Прокопович загинув у бою 6-го липня, мужньо стримуючи наступ ворога в Донецькій області. Про це розповіли на сторінці Озернянської територіальної громади.

“Не боявся смерті, не боявся окупанта. Шеврони Збройних сил України носив з великою честю. І за наше майбутнє віддав життя…

Служив у 35 Окремому Стрілецькому батальйоні. А до війни його захопленням були книги. Він перечитав усю бібліотеку в рідному селі і дарував книги. Дуже часто відвідував книжкові клуби Тернополя. Помагав у церкві, батькам, родині”, – зазначають у громаді.

Народився Олег Прокопович 7-го жовтня 1981 року. Виростав у селі Яцківці, закінчив 9 класів школи в селі Богданівка, технічну освіту здобув в Зборівському технікумі (тепер коледж). Служив на строковій службі. Працював у будівельних бригадах. І був опорою батькам…

“Ох, як важко згадувати про нього у минулім часі!…

Він – Герой! І він з таких, як Василь Стус писав:

«Як добре те, що смерті не боюсь я

і не питаю, чи тяжкий мій хрест.

Що вам, Боже, низько не клонюся

в передчутті недовідомих верств.

Що жив-любив і не набрався скверни,

ненависті, прокльону, каяття.

Народе мій, до тебе я ще верну,

і в смерті обернуся до життя…»

Вічна пам’ять і слава Герою-Воїну! Щирі співчуття рідним Олега! Хай з Богом спочиває серед небесного воїнства України!”.