У всіх відділеннях “Укрпошти” на Тернопільщині почали достроково виплачувати пенсії.

Про це повідомила Суспільне директорка Тернопільської дирекції “Укрпошти” Любов Гринчишин.

За її словами, люди в понад тисячі населених пунктів області вже отримали виплати.

“Ми хочемо заспокоїти пенсіонерів і гарантуємо, що й надалі маємо намір заїжджати в кожен населений пункт і виплачувати пенсії та субсидії. Також ми хочемо звернутися до тих осіб, які через війну покинули своє фактичне місце проживання і зараз перебувають в нашій області. Хвилювалися не потрібно, звертайтеся в Укрпошту, в нас є розроблений механізм, як виплатити пенсію”.

За словами Любові Гринчишин, щоб отримати пенсію, тимчасово переміщені особи можуть зателефонувати в контакт-центр “Укрпошти” за номером: 0800300545 або до головного управління Пенсійного фонду України в області за номером: (0352) 23-61-42.

Зараз усі відділення пошти працюють згідно зі зміненим графіком:

“У міських відділеннях режим роботи скорочено з 9 до 16 години. У сільських відділеннях – режими роботи узгоджено із приїздом автомобіля. У відділеннях надають усі послуги, в тому числі й відправлення посилок. На сьогодні ми відправляємо і доставляємо посилки з невеликою затримкою, але доставляємо”, – каже Гринчишин.