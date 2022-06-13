Патрульні взялися за пияків і курців у тернопільських парках. ФОТО

Сьогодні в одному з парків Тернополя патрульні поспілкувалися з громадянами стосовно недопущення куріння тютюнових виробів, розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв чи появи у громадських місцях у п’яному вигляді.

Про це повідомляють у патрульній поліції.

Інспектори перевірили паркову зону та виявили правопорушників. Один чоловік отримав постанову про адміністративне правопорушення, а з іншим охоронці порядку провели роз’яснювальну бесіду.

“Закликаємо містян бути законослухняними, не порушувати правила громадського порядку, а у разі виявлення правопорушення — повідомляти працівників поліції”, – звертаються до мешканців міста правоохоронці.