Днями патрульні отримали повідомлення про те, що в одному з мобільних укриттів Тернополя чоловіки розпивають алкогольні напої.

Охоронці порядку прибули на місце події та виявили 2-х громадян з явними ознаками сп’яніння, які розпивали алкогольні напої в укритті.

Інспектори припинили правопорушення та склали на громадян відповідні адміністративні матеріали.

“Шановні громадяни! Патрульні нагадують, що перебування у громадських місцях у п’яному вигляді та розпивання алкогольних напоїв — це порушення закону!

За це правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за ст. 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП.

Закликаємо містян не порушувати норм громадського порядку, а якщо ви стали свідками подібних правопорушень — повідомляйте поліцію”, – наголошують у патрульній поліції.