Двох чоловіків, котрим раптово стало погано, допомогли врятувати патрульні у Тернополі.

Минулими вихідними на проспекті Злуки поліціянти помітили на узбіччі чоловіка та скупчення людей біля нього. Патрульні Віталій Назаров та Іван Гавриленко з’ясували, що чоловік йшов вулицею та враз йому стало зле. Правоохоронці привели чоловіка до тями і викликали швидку допомогу. Громадянин насилу зміг повідомити місце проживання та розповів, що відчуває біль у грудях. Він також додав, що переніс операцію на серці. Тож інспектори викликали швидку та спілкувалися з громадянином, контролюючи його стан до приїзду медиків.





На вулиці Об’їзній патрульні звернули увагу на транспортний засіб ВАЗ, який стояв на краю проїзної частини. Інспектори Ярослав Дончевський та Євген Водяний одразу запідозрили, що кермувальнику стало зле, тому підбігли до автомобіля. Напарники викликали швидку й почали надавати допомогу. Інспектори контролювали стан чоловіка до прибуття медиків. Надалі громадянина ушпиталили.