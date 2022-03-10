Тернопільські патрульні допомагають людям, які потрапляють в скрутне становище.

Учора близько опівночі на автодорозі М-30 “Стрий — Ізварене” у мікроавтобуса із маленькими дітьми спустило колесо. Водій звернувся на лінію 102 за допомогою.

Патрульні швидко прибули за адресою, забрали пробите колесо на ремонт та заспокоїли пасажирів.

Охоронці порядку з’ясували, що в автобусі перебувають жінки та семеро дітей, а одній дитині 3 дні.

Інспектори допомогли відремонтувати транспортний засіб й супроводили в потрібному напрямку.