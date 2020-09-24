Новостворена політична партія «Довіра» на Тернопільщині висунула кандидатів до місцевих рад усіх рівнів.

Свою команду Тернопільська обласна організація політичної партії «Довіра» презентувала на зборах, які відбулися 19 вересня за участі представників і прихильників політсили, а також членів територіальних виборчих комісій.

«Довіра» створена в Тернопільській області народним депутатом Миколою Люшняком лише наприкінці липня 2020 року, однак за цей короткий проміжок часу партія встигла сформувати потужну команду. До неї увійшли медики, педагоги, волонтери, воїни АТО, викладачі, науковці, аграрії, Герої України, а також люди, які вже продемонстрували свій професіоналізм у місцевому самоврядуванні й отримали великий мандат довіри.

Лідер партії «Довіра», народний депутат України Микола Володимирович Люшняк каже, розвиток держави, у першу чергу, залежить від успіху окремих її регіонів. Нестача професійних кадрів у місцевому політикумі, за його словами, призводить до соціально-економічного занепаду краю, а тому на місцевих виборах у жовтні українці повинні обрати людей, які зможуть задовольнити потреби суспільства.

– «Довіра» об’єднала найкращих. Це люди, які є активними учасниками суспільних процесів. Вони продемонстрували свою фаховість у різних сферах, патріотизм та відповідальність перед роботою й виборцями. Мені приємно, що така команда зібралася в міцний кістяк, який буде продовжувати свою роботу в обласній, районних, селищних, сільських радах. Багато наших кандидатів на голови ОТГ вже продемонстрували свою компетентність в органах місцевого самоврядування. Вони люблять свої громади й дбають про їх мешканців, покращують рівень життя людей, саме тому й завоювали їхню довіру, – зазначив Микола Люшняк.

Кандидатка у депутати Тернопільської обласної ради від партії «Довіра», викладачка Західноукраїнського національного університету Ірина Юркевич зазначає, ця політична сила – щось нове та зовсім незаангажоване, що є рідкістю у сучасному політикумі.

– Я долучилася до команди «Довіри», бо ці люди вселили впевненість у те, що з ними можна докорінно все змінити, доклавши зусиль. Лідер «Довіри» цілеспрямований та чесний. Людей з такими ж рисами він згуртував довкола себе – перспективних та досвідчених фахівців своєї справи. Програма партії стосується майже всіх сфер життєдіяльності, освіти, медицини, інфраструктури. Наша команда – не черговий політичний проєкт з пустими обіцянками, а незалежна політсила, яка знає, як змінити Україну, – підкреслила Ірина Юркевич.

Кандидат до Тернопільської обласної ради від «Довіри» Петро Гадз наголошує, ця політична сила – об’єднання успішних господарників з лідерськими та керівними якостями. Саме таких людей і повинні обирати виборці.

– Я знаю лідера «Довіри» Миколу Володимировича Люшняка більше двох десятків років. Це – людина слова, людина справи, якій я довіряю. Разом з нами на місцеві вибори йдуть успішні особистості, які створюють робочі місця, люблять Україну понад усе, відстоюють українську мову, релігію, культуру, будують українську економіку та нову Україну. Що таке довіра? Це основа всіх соціальних інститутів, держави, сім’ї, колективів. Коли в суспільстві є довіра, держава стає потужним монолітом. Саме тому я з «Довірою», – зазначив Петро Гадз.

Заступник голови Тернопільської ОДА Ігор Гайдук, який балотуватиметься у депутати обласної ради, каже, що подальший розвиток об’єднаних територіальних громад на Тернопільщині залежатиме від компетентності їх очільників.

– Ми працюватимемо над тим, аби зробити ОТГ більш економічно незалежними. Якщо громаду очолить господарник, керівник з практикою та управлінськими якостями, тоді є перспектива успішного завершення реформи децентралізації. Після місцевих виборів, окрім повноважень та коштів, громади нестимуть велику відповідальність. Це буде останній крок створення об’єднаних територіальних громад. Як попливе корабель під назвою «ОТГ», буде залежати від того, хто його очолюватиме, – наголосив Ігор Гайдук.