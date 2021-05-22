Учора, 20-го травня, Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт про довгострокові зобов’язання у рамках здійснення державно-приватного партнерства. Його у сесійній залі підтримало 275 парламентарів, зокрема й депутатське об’єднання «Довіра».

На важливості цього законопроєкту наголосив народний депутат з Тернопільщини Микола Люшняк.

Він зазначив, що його прийняття створить можливості для розвитку української інфраструктури.

– Інфраструктура, у тому числі стан доріг, наразі є однією з найбільших економічних проблем України. Саме через катастрофічний стан дорожньої інфраструктури держава щороку втрачає багатомільярдні кошти. Відповідно, будь-які законодавчі ініціативи, направлені на вирішення інфраструктурних питань, можна тільки вітати. У тому числі і розвиток державно-приватного партнерства та такого явища як концесія, – зазначив Микола Люшняк.

Окрім цього, парламентарій розповів про найсуттєвіші аспекти законопроєкту.

– Цим законом вносяться зміни до бюджетного кодексу щодо порядку фінансування видатків на користь приватного партнера і концесіонера. Надається право розпорядникам бюджетних коштів брати довгострокові зобов’язання і встановлювати обсяг видатків на їх виконання. Доповнюється і визначається низка процедур у рамках державно-приватного партнерства, – каже Микола Люшняк. – Встановлюється обмеження загального щорічного обсягу довгострокових зобов’язань для виплати приватному партнеру і концесіонеру. Доповнюються напрямки використанням коштів дорожнього фонду, у тому числі концесійним договором щодо будівництва та подальшої експлуатації автомобільної дороги.