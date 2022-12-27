Папі Римському передали книжку відомої письменниці з Тернопільщини Надійки Гербіш, яка присвячена традиціям святкування Різдва в Україні.

Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці сама письменниця.

Цікавим виявився шлях книги до Святійшого Престолу.

“Папа Римський читає нашу з Ярославом Грицаком книжку «A Ukrainian Christmas», яку йому привіз на Різдво Денис Коляда (прошу читати прізвище буквально).

У листопаді, після поїздок до Ірпеня, Житомира і Києва ми з Ярославом Грицаком (до речі, науковим керівником Дениса Коляди) поверталися додому потягом – і на вокзалі нас зустрів Денис, який саме повернувся з щойно звільненого Херсона. Якраз вили сирени, і Денис провів нас до потяга підземним переходом.

З собою у Ярослава була книжка – один із двох примірників, які я привезла в Україну з Франкфурта, куди мені, своєю чергою, власноруч привезла їх наша британська видавчиня.

З поштою трабли, тож інші авторські примірники до нас не дійшли досі, але мій (із тих двох) оселився в дорогої Іванки Димид, а примірник Ярослава поїхав із Денисом до Папи.

Ну і от. Якими ж дивними, несподіваними і часом смішними бувають Божі шляхи.

Дякую, Коляда Денис, за Твоє серце, відкритість, смирення, любов і неймовірне, абсолютно неймовірне, тепло!”, – написала Надійка Гербіш.