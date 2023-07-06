Реалізацію проекту «Віртуальні 3-D тури унікальними оборонними пам`ятками Тернопільщини» розпочали в Тернопільському обласному центрі охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини.

Це буде 20 відеороликів у форматі 360 градусів маловідомими пам’ятками оборонного типу. Серед них: 8 замків, 5 костелів, 6 церков та монастир.

– Перший транш фінансування від Українського культурного фонду нам вже надійшов, розповів Сергій Грабовий, завідувач відділу Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини. – Плануємо обстежити ці об’єкти, написати історичні довідки і на їх основі написати закадровий текст і перекласти цей текст польською та англійською мовами. Розраховуємо, що це зацікавить європейського глядача- поціновувача культурної спадщини України. Адже наші оборонні об’єкти чітко вплітаються в характеристику таких об’єктів загалом по Європі. Проект триватиме 5 місяців: з червня до жовтеня включно. У жовтні буде презентація готового продукту з 20 відеороликами, котрі будуть розміщені на нашому офіційному Ютуб каналі у форматі 360 градусів. Глядач сам зможе обирати з якого ракурсу йому оглядати той чи інший об’єкт. Плануємо зйомку коптером навколо об’єктів. Має бути зближення та збільшення масштабу, щоб ці об’єкти зафіксувати у якомога найдрібніших деталях. В умовах війни, коли існує загроза їх руйнування, є важливим зберегти їхній вигляд. Користувач, який не має змоги подорожувати зможе віртуально ці об’єкти оглянути, а маючи окуляри 3-Д або шолом віртуальної реальності, повертаючи голову, буде керувати камерою і оглядати не тільки сам об’єкт, а й географічний рельєф, його положення у навколишньому середовищі. Презентація у жовтні планується у кінотеатрі «Злата» в Тернополі.

Зйомкою об’єктів та монтажем відео-турів займатиметься Тернопільське обласне комунальне підприємство «Фірма «Кінодністер». Будуть ролики про замки у населених пунктах: Кривче, Скала-Подільська, Золотий Потік, Язловець, Підзамочок, Сидорів, Микулинці, Чортків; про костели у Сидорові, Залізцях, Язлівці, Лосячі, Біщі; про церкви у Підвисокому, Збручанському, Язлівці, Кошилівцях, Залужжі, Стіжку та монастир у селі Підгора.