П’яний водій без прав влаштував перегони з патрульними під час комендантської години. ВІДЕО

Учора, під час патрулювання на автодорозі М-19 Доманове — Тереблече, в місті Чорткові, інспектори помітили автомобіль Toyota, водій якого перебував на вулиці в період дії комендантської години.

Поліцейські спробували зупинити автівку, та водій, не виконавши вимоги про зупинку транспортного засобу, продовжив рух, зухвало порушуючи правила дорожнього руху.

Інспектори розпочали переслідування та зупинили автомобіль правопорушника вже в селі Ягільниця.

Під час спілкування з чоловіком, інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували керманичу пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу чи у найближчому медичному закладі, на що останній категорично відмовився.

Інспектори склали на 45-річного водія протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та за ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку транспортного засобу), оскільки водій не мав з собою жодних документів, патрульні винесли на чоловіка постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП та відсторонили його від керування автомобілем.

За минулу нічну зміну охоронці порядку виявили 3 трьох керманичів з ознаками сп’яніння.