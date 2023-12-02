Патрульні притягнули до відповідальності любителя “форсажу”, який перебував у стані сп’яніння.

Охоронці порядку зосереджують особливу увагу на так званих “дрифтерах” — водіях, які розганяють свої автомобілі на вулицях і вдаються до “контрольованого заносу”. У разі виявлення правопорушень складають адміністративні матеріали, повідомляють у патрульній поліції.

Одного із таких керманичів патрульні зупинили учора, на вулиці Торговиці. Водій керуючи автомобілем Volkswagen порушував правила дорожнього руху, виконуючи небезпечні маневри.

Спілкуючись з керманичем, патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд на визначення стану сп’яніння за допомогою приладу Драгер на місці. Результат — 0,41 проміле алкоголю в крові, що перевищує допустиму норму.

Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали та відсторонили від керування автомобілем.