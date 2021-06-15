Учора нетверезий кермувальник фольксвагену в’їхав у припаркований автомобіль на вул. Шептицького. Тестер “Драгер” виявив у водія перевищення вмісту алкоголю у 12 разів.

Як зазначив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук, керування у нетверезому стані – одна з ключових причин трагічних аварій. На щастя, ДТП на вул. Шептицького сталася без потерпілих.

«Водій Volkswagen Caddy, рухаючись заднім ходом, здійснив зіткнення із припаркованим автомобілем Renault, внаслідок чого транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Спілкуючись із кермувальником Volkswagen, патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння за допомогою алкотесту “Драгер”. Результат огляду — 2,36 проміле алкоголю в крові, що перевищує допустиму норму у 12 разів. На 50-річного водія інспектори склали протокол за ст. 124 – порушення ПДР, що призвели до ДТП КУпАП та протокол за ч. 1 ст. 130 – керування в стані алкогольного сп’яніння КУпАП».

Нагадаємо, у разі керування автомобілем у нетверезому стані передбачений штраф у розмірі 17 000 грн з позбавленням прав на рік; у разі повторних порушень відповідальність ще посилюється.