ДТП сталася вчора близько 21-ї години на Об’їзній. Водій легковика Renault в’їхав у металеву конструкцію. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав.

Патрульні, котрі прибули на місце ДТП, помітили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд на визначення стану сп’яніння за допомогою приладу “Драгер” на місці. Результат — 2,64 проміле, що перевищує допустиму норму.

Під час перевірки документів виявилося, що чоловік не має права керувати транспортними засобами.

На керманича патрульні винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування такими транспортними засобами), склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП, за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили водія від керування автомобілем.