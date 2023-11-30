Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, в області зберігатиметься морозяна погода, на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Періодично випадатиме сніг.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 30 листопада погоду на Тернопільщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. В області буде хмарно з проясненнями, на дорогах утворюватиметься ожеледиця, вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 5 – 10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

«30-го листопада – на дорогах ожеледиця! 1-го грудня в Україні наступний епізод – «Південний циклон». Цей черговий циклон принесе мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, дощ, рвучкий вітер», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, цими днями погода на Тернопільщині буде складною. Синоптики попереджають про перший рівень небезпечності, просять бути обережними і водіїв, і пішоходів.