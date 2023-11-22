Для підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу в минулому році запроваджено державну програму «єРобота». До неї входить сім грантових програм, в тому числі «Власна справа» та гранти для ветеранів та членів їх сімей.

– З початку минулого року було подано майже півтори тисячі заявок, – розповів Михайло Жмурко, виконувач обов’язки директора Тернопільського обласного центру зайнятості. – З них отримали позитивні рішення – 429. З липня 2022 до листопад 2023 року за цими заявками виплатили 100 мільйонів 432 тисячі гривень. Кількість створених робочих місць – 950. З них фізичні особи отримали 76 позитивних рішень та створили 158 робочих місць. Впродовж цього року заявок надійшло майже вдвічі більше, ніж минулого. Обласна служба зайнятості розглянула декілька заяв учасників бойових дій та членів їх сімей. У нас є три позитивні рішення: два – члени родини, які започаткували власну справу та один учасник бойових дій, який взяв суму для розвитку свого бізнесу. Йдеться про надання послуг у сфері харчування, роздрібної та гуртової торгівлі канцелярськими товарами та інше.

На територію Тернопільщини, як зазначив Михайло Жмурко, перемістилися або започаткували тут бізнес 17 переселенців: 9 – це релоковані бізнеси і 8 створили власну справу. Працюють вони у переробній, текстильній галузях, сфері виробництва, індустрії краси, дошкільній і шкільній освіті.

З листопада цього року отримати грантові кошти на розвиток бізнесу стало простіше. Уряд удосконалив порядок надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу і Кабмін вніс зміни до порядку.

– Розширені можливості для використання коштів, зменшено кількість документів, які необхідно подати до банку для підтвердження витрат, скасовано граничні суми надання гранту протягом одного періоду подання заяв, уточнено низку положень для підприємців-ветеранів для яких спрощується отримання та використання грантових коштів, – повідомила Тетяна Крамаренко, фахівець відділу сприяння зайнятості управління реалізації політики зайнятості. – Уряд дозволив підприємцям використовувати грантові кошти не тільки для оренди нежитлових приміщень, а й земельних ділянок, які будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях. Тепер прийняття рішень за всіма позитивними результатами відбуватиметься протягом однієї хвилі без переносу розгляду на наступну хвилю. Це має прискорити отримання підприємцем грантових коштів та створення нових робочих місць.

Також, за словами Тетяни Крамаренко, зменшили кількість документів, які підприємець має подавати до повноваженого банку для оплати витрат на рахунок грантових коштів. Якщо раніше треба було надавати рахунок фактури і договір між отримувачем і постачальником, то тепер потрібен тільки один із цих двох документів. Урядове рішення уточнює розміри грантів на необхідну кількість створення нових робочих місць для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю та членів їх сімей. Додали можливість для підприємців-ветеранів отримати грант до 500 тисяч, адже до цього його міг взяти тільки другий з подружжя. Скасували обов’язкову умову співфінансування при отримані грантів розміром до 500 тисяч гривень. Тепер підприємцям-ветеранам використовувати власні або кредитні кошти необхідно буде тільки при отриманні більше 500 тисяч гривень.