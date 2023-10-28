В останні дні жовтня на Тернопільщині передбачають відносно теплу та сонячну погоду. За прогнозами синоптиків, температурні показники підвищуватимуться до 15-20 градусів тепла. Втім, можливий сильний вітер, місцями його пориви сягатимуть 25 м/с.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, вихідними на Тернопільщині оголошено штормове попередження. У регіоні місцями пройдуть дощі, вітер західний, 7 – 12 м/с, пориви 17 – 22 м/с, вночі місцями до 25 м/с.

«Повсюди в Україні 29-го жовтня очікується суха погода із сонечком, із високою температурою повітря +14 +19 градусів. Така ж чудова погода очікується у понеділок-вівторок – сонячно, якщо тумани не завадять та з температурою повітря +15 +20 градусів. Тому варто планувати щось хороше зробити цими днями, впродовж 29-31 жовтня», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, останні дні жовтня потішать осіннім теплом і сонцем. З попередніми прогнозами, з листопада прийде похолодання.