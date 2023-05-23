Особливий експонат зберігають в обласному комунальному музеї Богдана Лепкого у Бережанах. Це вишитий футляр для фотоальбому, який бережанці подарували відомому письменнику на 60-ліття.

Цей ювілей Богдана Лепкого в Галичині та далеко за її межами відзначали упродовж року – з листопада 1932 до грудня 1933 років. Наприкінці грудня 1932 року ювіляра вітали на рідній Бережанщині.

– Впродовж двох частин ювілейної академії назбиралось розмаїття дарунків для митця: вітальні адреси від бережанських товариств українських установ, грамоти «почесного громадянина с. Жуків», товариські привіти, – розповіли у музеї. – Був серед них і особливий дарунок — «величезний альбом у шкіряній оправі» та у вишиваному футлярі. Альбом був наповнений фотографіями зі сіл Поручина, Жукова, Краснопущі, Раю та міста Бережани. «Цей альбом стане йому (Б. Лепкому. – Н. С.) пам’яткою усього радісного й ясного у його житті. З його сторінок спливатиме на ювіляра вічний подих рідних піль та буде нерозривним зв’язком на чужині», – писав у репортажі для «Нового часу» Петро Сагайдачний. Шкіряну оправу для альбому виготовила «переплетня» Наукового товариства імені Шевченка у Львові, футляр виготовлений стараннями Союзу українок Бережан. На ньому вишито кольоровими бавовняними нитками традиційний для Бережанщини геометричний орнамент у техніці низинки або ж «низь». Сторінки альбому розмальовував рослинним та геометричним орнаментами учень гімназії Аполлінарій Осадца, в майбутньому відомий архітектор у США.

Цей дарунок, як зазначають у музеї, Богдан Лепкий зберігав з особливим трепетом, тому він у доброму стані дійшов до нашого часу. Сьогодні, завдяки куратору особистого архіву письменника доктору Роману Смику, він займає почесне місце у фондовій збірці музею, як і оригінальне фото зроблене у залі «Надії» одразу після завершення ювілейного концерту.