Військовому не обійтися без такого інструменту, як ніж. Окрім виконання бойових завдань, він є дуже корисним для виживання у складних умовах. За допомогою нього можна ламати гілля, полювати та навіть відкривати консервні бляшанки. Головне, щоби ніж військовий був належної якості й не підвів у найскладніших життєвих обставинах. Як вибирати тактичні ножі, читайте нижче.

Необхідні якості військового ножа

Військові ножі повинні бути міцними та гострими. Адже їм доводиться виконувати безліч задач. І якщо лезо зламається, це може коштувати його володареві життя.

Отже, тактичний ніж повинен мати наступні властивості:

якісна сталь – настільки міцна і загартована, що лезом можна і рубити цвяхи, і використовувати як сходинку за необхідністю;

високий рівень твердості – рекомендовано 55-60 одиниць по Роквеллу;

компактні габарити – оптимальна довжина леза становить 15-20 см; в іншому випадку його просто складно носити з собою.

Бажано, щоб навантаження могло витримувати не тільки лезо ножа, а і його держак. Ніж повинен міцно триматися в руці. Отже, держак не може бути слизьким. Обов’язково перевіряйте це перед купівлею.

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Зовнішній вигляд

Не варто нехтувати дизайном холодної зброї. По-перше, у використанні потрібна ергономіка. Отже, правильна форма леза та держаку точно стануть вам у пригоді.

По-друге, якісний ніж радує око. А ще є не примітним для оточення. Саме через це на тактичні клинки наноситься спеціальне покриття, що ефективно маскує його.

Випускають бойові ножі:

воронені – чорне покриття виглядає бездоганно, але якщо не витримана технологія вороніння, воно може швидко прийти в непридатність;

травлені – найбільш популярний тип обробки, позбавляє клинка характерного металевого блиску, що є великим плюсом при виконанні бойових завдань;

поліровані – такі ножі не придатні для бою; скоріше використовуються у туризмі, ніж у військовій справі.

Для комфорту носіння вибирайте не тільки якісний клинок, але й чохол. Незмінним лідером довгі роки залишається шкіра. Вона міцна, надійна і вбереже вашого залізного помічника від несприятливих факторів. Вибирайте військові ножі, орієнтуючись на наші поради та ваші побажання. Купляйте перевірені вироби, й тоді вас не застане зненацька жодна життєва ситуація.