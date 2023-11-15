Існує кілька мобільних операційних систем, проте світ планшетів і смартфонів можна розділити на два «табори»: девайси на ОС Android, розробленої Google, та iOS, створеної Apple. Кожна з цих систем має свої унікальні особливості та відмінності, які робить її придатною для різних користувачів. Вибираючи варіант для потреб, слід знати характеристики і можливості згаданих ОС.

Трішки історії

Операційна система Android була розроблена і запущена в 2007 році компанією Android Inc., яку згодом придбала корпорація Google. З того часу Андроїд стала панівною операційною системою для мобільних пристроїв у світі. На таких девайсах можна робити все: грати в книжки в Elslots, займатися відео- та фотозйомкою, вчитися, працювати, дивитися фільми тощо.

Система iOS, спочатку відома як iPhone OS, створена компанією Apple виключно для своїх пристроїв та вперше випущена у 2007 році з появою першого iPhone. Пристрої з цієї ОС дорожчі, проте за популярністю не поступаються андроїдам.

Відкритість і закритість

Android – відкрита операційна система з відповідним вихідним кодом. Це означає, що розробники можуть налаштовувати та модифікувати ОС під свої потреби. Що, своєю чергою, призводить до великої кількості різноманітних пристроїв, що працюють на платформі. Офіційним магазином програм для Android є Google Play Store, але користувачі можуть встановлювати утиліти з інших джерел.

iOS – система із закритим кодом, розроблена виключно для пристроїв Apple. Відповідно, гаджети на такій платформі мають відносно невелике (порівняно з ОС Андроїд) програмне забезпечення та апаратні обмеження, але при цьому гарантують вищий рівень безпеки. Виробник повністю керує системою. App Store – єдиний магазин програм для пристроїв iOS, і кожна утиліта проходить жорсткий контроль якості.

Різноманітність пристроїв

ОС Android працює на широкому спектрі пристроїв – починаючи від бюджетних смартфонів та закінчуючи флагманськими телефонами та планшетами від різних виробників. Кожен користувач може легко вибрати модель відповідно до свого бюджету та потреб.

Система iOS функціонує тільки на «яблучних» девайсах – iPhone, iPad та iPod Touch. Отже, вибір пристроїв обмежений, але всі вони входять до єдиної екосистеми Apple зі своїм унікальним обладнанням та програмним забезпеченням.

Інтерфейс і користувальницький досвід

ОС Android передбачає вищий рівень варіативності інтерфейсу користувача. Користувачі можуть:

налаштовувати робочий стіл;

змінювати ярлики та віджети;

вибирати сторонні заставки.

Операційна система Андроїд також підтримує багатозадачність, що дозволяє працювати з кількома програмами одночасно.

Інтерфейс iOS більш спрощений та узгоджений. Він надає користувачеві менше налаштувань та опцій у порівнянні з Android, але славиться своєю інтуїтивністю та легкістю використання. Це робить операційну систему ідеальною для тих, хто не має досвіду володіння смартфонами.

Системні оновлення

Оновлення Android випускаються виробниками різних пристроїв, і швидкість/частота їх появи може змінюватись. Нові версії Android можуть бути недоступні для старих моделей.

Apple надає оновлення iOS для всіх сумісних пристроїв одночасно, що забезпечує високий рівень підтримки змін навіть старішими девайсами. Вибір між Android та iOS залежить від побажань та бюджету користувача. Обидві системи мають безліч переваг, і жодну з них не можна назвати найкращою. Важливо визначити, які характеристики важливіші, та вибрати варіант, який найкраще відповідає стилю життя.