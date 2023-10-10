Тепла осіння погода повертається на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, наприкінці тижня вдень стовпчики термометрів сягатимуть 20 градусів тепла. Втім, вночі можливі невеликі заморозки.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 11 жовтня збережеться прохолодна погода, яку визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

«На Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без опадів, вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0 – 5°. Температура повітря вдень підвищуватиметься до 13 – 18° тепла. 12 жовтня на Тернопільщині також буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно – західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 6 – 11°, вдень 18 – 23° тепла».

За попередніми прогнозами, погода у першій половині жовтня буде мінливою. Синоптики ще обіцяють відносно теплу погоду в окремі дні, однак загалом спостерігатиметься тенденція до зниження температурних показників.