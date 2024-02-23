Якісний та міцний сон – запорука не лише гарного настрою на весь день, але й важлива складова здоров’я людини. Від того, як і де ви спите, залежить стан вашої спини та постава. Якщо зранку відчувається втома, вам не вдалося відпочити й при цьому присутній головний біль, є набряки кінцівок чи дискомфорт у спині, варто задуматися над покупкою хорошого ортопедичного матраца.

Варто зазначити, що асортимент цих виробів у наш час вражає. Є багато відомих, перевірених роками виробників та якісних моделей, які допоможуть зробити ваш сон здоровим та повноцінним. Непоганий вибір представлених товарів пропонує магазин матраців AMebli.

Пружинні матраци: особливості та переваги

Перш ніж відправитись купувати основу для сну, варто визначити, яка саме модель вам потрібна. Виділяють три основних типи: пружинні, безпружинні та топери. Від вибраного вами виду буде залежати не лише вартість виробу, але і його жорсткість та властивості.

Пружинні блоки – доволі непоганий вибір. Вони практичні, мають довгий термін використання, здатні витримувати великі навантаження. Розрізняють два підтипи таких матраців: «Боннель» та «Покет». Перший підтип складається з пружин однакового розміру, внаслідок чого навантаження розподіляється рівномірно. Виготовлені вони з металевого дроту, мають форму пісочного годинника.

Подібні матраци досить міцні, у них тверда поверхня, довго зберігають свої початкові властивості. Другий варіант представлений маленькими незалежними пружинами, розташованими в спеціальних мішечках. Це не лише захищає їх від швидкого зносу, але й допомагає компенсувати рух партнерів уві сні, оскільки тиск від однієї пружини ніяк не впливає на інші. Такий варіант непоганий для двоспального ліжка, де спить подружжя, варто лише підібрати відповідний розмір виробу.

Чим хороші безпружинні матраци?

Цей вид матраців відрізняється тим, що не має пружин у своїй основі. Їх відсутність така модель компенсує своєю багатошаровістю. Вона може містити шари:

кокосового волокна;

пінополіуретану;

латексу;

Memory Foam (спеціальна піна з ефектом пам’яті).

Все це натуральні, гіпоалергенні матеріали, безпечні для здоров’я. Крім того, безпружинні матраци не накопичують пил і не бояться надмірної вологи.

Топер як окремий тип ортопедичних матраців

Також варто сказати кілька слів про топери. Це підтип ортопедичних безпружинних матраців, який має товщину не більше ніж 10 см. Вони ніяк не поступаються за якістю попереднім моделям, але дозволяють суттєво покращити спальне місце. Ви можете вибрати жорсткість такого матраца, наповнювач та необхідний розмір.

Головна перевага топерів у тому, що вам не треба буде змінювати ліжко чи диван лише через те, що він із часом став незручний. Це ідеальний варіант, якщо ви не можете або не хочете купувати повноцінний ортопедичний матрац. Крім того, ці моделі мобільні, у разі потреби їх можна згорнути в рулон та сховати в шафу. Отже, якщо ви дбаєте про своє здоров’я, хочете відчувати бадьорість, прокидаючись зранку, купуйте ортопедичні матраци й забудьте про набряки, біль у спині та вічне недосипання.