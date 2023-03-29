Вважають, що здорова людина проводить у ліжку приблизно 8 годин, хоча з віком цей проміжок може збільшуватися або зменшуватися. Люди похилого віку часто схильні до безсоння, тому правильно облаштоване спальне місце для них дуже важливе, адже для хорошого самопочуття якість сну більш значуща, ніж його кількість.

Ліжко для людей у віці має бути зручним, а матрац комфортним. Літні члени сім’ї зазвичай намагаються заощаджувати на собі, переконуючи родичів, що їм уже нічого не потрібно. Але, насправді, набагато простіше недорого купити ліжко, яке відповідає всім потребам, аніж згодом витрачати гроші на лікування старших членів сім’ї від прогресуючих захворювань хребта та суглобів. Міцний та здоровий сон на зручному ліжку – запорука відмінного самопочуття та заряду бадьорості на цілий день!

Облаштовуємо спальню

Облаштування спального місця для батьків або дідуся з бабусею варто починати з вибору спальні. Вона має відповідати декільком вимогам:

Незалежно від розміру, кімната має бути світлою і затишною: як запевняють психологи, це позитивно позначається на загальному самопочутті літньої людини, вирівнює настрій. Люди, які проводять довгий час у світлих приміщеннях, менше схильні до поганого настрою і рідше страждають на безсоння. Оформлення спальні краще виконати у класичному стилі. Люди старшого покоління важко сприймають нововведення. Не варто приголомшувати вразливих родичів новинками сучасного дизайну в стилі готка, лофт, кіберпанк або техно, краще використовуйте окремі елементи декору яскравих тонів на фоні спокійної постільної гами. Зверніть увагу на розташування меблів. Так, ліжко не варто ставити біля вікна чи дверей. У таких місцях часто виникають протяги, а організм людини у віці і без того схильний до захворювань. Найкраще місце для ліжка біля стіни, але не навпроти входу в кімнату. Більшість людей у такому місці відчувають почуття захищеності, а отже, менше страждають на розлади сну. Серед інших меблів у спальні літньої людини обов’язково повинні бути тумба і невеликий комод, в якому можна зберігати особисті речі. Люди старшого покоління рухаються мало і люблять, щоб усе потрібне знаходилося під рукою, так що постійно ходити до шафи, розташованої в іншому кінці кімнати або в сусідньому приміщенні, буде незручно.

Центральне місце будь-якої спальні займає ліжко. Для людей старшого віку його якість та зручність найбільш значущі, тому до вибору такого важливого предмета інтер’єру варто віднестись відповідально.

Яким має бути зручне ліжко

Сучасні дизайнери меблів пропонують величезний вибір моделей, серед яких буває складно зробити вибір:

Шикарні ложа з масиву натурального дерева наповнюють спальню живим теплом та затишком, надаючи інтер’єру кімнати особливої чарівності. Ліжка з високим м’яким узголів’ям спокушають проводити в ліжку весь вільний час, приділяючи увагу читанню або перегляду улюблених програм. Ліжка з підйомним механізмом дозволяють приховати від сторонніх очей речі, якими не користуються постійно, і роблять спальню просторою. Моделі з кованими металевими спинками у багатьох людей старшого покоління викликають почуття ностальгії, а, крім того, за прути узголів’я зручно триматися рукою, коли підвестися в ліжку без підтримки складно.

Варіантів є маса, тому перед покупкою варто заздалегідь обговорити переваги тієї чи іншої моделі з майбутнім власником. А найкраще вирушити за покупкою вдвох: так можна протестувати обране ліжко на предмет зручності у магазині.

Критерії вибору комфортного ліжка

Правильно обране ліжко для літньої людини має відповідати низці вимог:

Довжина спального місця — на 15–20 см більше за зріст найвищої людини, яка на ній спатиме. Це особливо важливо, якщо ліжко вибирається для пари похилого віку з великою різницею в зрості. Ширина ліжка повинна бути такою, щоб лікті людини, що лежить на ній, поставлені на пояс, не звисали по краях матраца. Якщо йдеться про двоспальну модель, то люди, які відпочивають на ліжку, не повинні торкатися ліктями один одного. Висота меблів – найважливіший параметр для людей похилого віку. Через вік вони часто виникають проблеми з суглобами, тому сідати і вставати з ліжка стає складніше. Для людей старшого покоління варто купити вище ліжко, щоб у процесі вставання коліна згиналися якнайменше. Конкретні показники висоти вказати складно, адже це залежить від зросту майбутнього власника. Щоб отримати приблизне уявлення про зручну висоту ліжка, виміряйте довжину ноги літнього родича від стопи до коліна і додайте до отриманого результату приблизно 10 см. При виборі форми ліжка, зупиніться на традиційному прямокутному. Не варто шокувати родичів круглими моделями чи ліжками іншої незвичайної форми. Люди старшого покоління дуже прихильні до традицій, тому підлаштовуватися під новинки сучасного дизайнерського мистецтва їм складно. Звертайте увагу на узголів’я. Оскільки люди похилого віку проводять у ліжку багато часу, читаючи, просто відпочиваючи або переглядаючи улюблені передачі, м’яке узголів’я зробить такий відпочинок комфортним і безпечним.

Правильний вибір ліжка забезпечить комфортний відпочинок у приємній обстановці, позбавить безсоння та стане запорукою міцного та здорового сну для літньої людини.

Вибираємо матрац для комфортного сну

Купівля зручного ліжка відповідних розмірів – лише половина успіху. Другу частину становить вибір комфортного матраца, адже саме з ним постійно контактує тіло у процесі відпочинку. Ватні матраци з радянського минулого вже давно настав час відправити на звалище, адже за стільки років вони давно зжили свій термін: накопичили бруд і пил, зім’ялися і напевно обзавелися небезпечними «шкідниками». Сон на такому матраці — справжнє катування і для здорової молодої людини, а про людей старшого покоління й говорити не доводиться.

Матрац для літньої людини має бути пружним і не надто жорстким. З віком кількість жирової клітковини поступово зменшується, а шкіра стає тоншою, тому сон на жорсткому матраці неприємний. Контакт із занадто жорсткою поверхнею перешкоджає нормальному кровообігу, так що тіло в процесі сну може затікати, і вранці людина почувається розбитою. М’які матраци розвантажують м’язи, приємно обволікаючи тіло, тому в процесі сну на такій поверхні тіло розслабляється та відпочиває.

Для людей похилого віку, які страждають на захворювання суглобів і остеохондроз, хорошим рішенням стане придбання двостороннього матраца з різними ступенями жорсткості. М’якіша сторона підходить для щоденного використання, а та, що жорсткіше, стане чудовою підмогою в періоди загострення хвороби.

Для людей похилого віку, які страждають на захворювання суглобів і остеохондроз, хорошим рішенням стане придбання двостороннього матраца з різними рівнями жорсткості. М’якіша сторона ідеальна для щоденного використання, а та, що жорсткіше, стане чудовою підмогою в моменти загострення хвороби.

Різновиди матраців

Сучасні виробники пропонують різні види матраців:

із залежним пружинним блоком;

із незалежними пружинами;

безпружинні конструкції з різних матеріалів;

із койри кокосу;

моделі з memory-ефектом;

багатошарові, з різними за жорсткістю елементами.

Варіантів наповнювачів та технологій виготовлення не порахувати, але для літньої людини важливі такі критерії, як гіпоалергенність, відповідні показники жорсткості та зручний розмір. У людей похилого віку часто виникають проблеми з походом в туалет, тому варто задуматися про покупку спеціального водовідштовхувального чохла, а також можливості легко випрати і продезінфікувати матрац при необхідності.

Правила догляду за спальним місцем

Організм літньої людини дуже чутливий до різного роду несприятливих впливів, тому матрац і ліжко, особливо з м’яким узголів’ям, важливо правильно доглядати.

Підголів’я м’якого ліжка необхідно регулярно пилососити і обробляти парою, щоб максимально позбутися бактерій і пилових кліщів, здатних викликати алергічну реакцію. Матрац необхідно провітрювати, пилососити і іноді перевертати. Для додаткового захисту та комфорту варто придбати топпер із поглинаючого матеріалу або водовідштовхувальний наматрацник, який легко випрати при необхідності. Так буде простіше дотримуватись санітарно-гігієнічних норм і забезпечити близькій людині здоровий сон у комфортних умовах. Великий вибір ліжок та матраців, орієнтований у тому числі і на людей похилого віку, пропонує інтернет-магазин «Світ Матраців». Ви можете вибрати односпальне, полуторне або двоспальне ліжко, модель з м’яким узголів’ям та інші варіанти. Вивчити асортимент та вибрати ліжко для своїх потреб можна тут: https://svit-matrasiv.com.ua/ua/. Приємних покупок!